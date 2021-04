Einem 30-jährigen Mann aus Meppen hat die Staatsanwaltschaft vorgeworfen mit Betäubungsmitteln Handel getrieben zu haben.

dpa (Symbolfoto)

Meppen. Einem 30-jährigen Mann aus Meppen hat die Staatsanwaltschaft vorgeworfen mit Betäubungsmitteln Handel getrieben zu haben.

Das sei in insgesamt 28 Fällen so gewesen, verlas der Staatsanwalt in seiner Anklageschrift im Saal 2 des Meppener Amtsgerichts. Teilweise soll der Meppener Rauschmittel auch an Minderjährige abgegeben haben. Die Taten hätten sich im Zeitra