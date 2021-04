Gemeinsam mit den Erzieherinnen Melanie Scherwing (hinten links) und Kathrin Heymann haben die Kinder der Kita St. Margareta am Damaschkering in Meppen bunte Bastelarbeiten zum Osterfest gemacht. Auch gebacken wurde kräftig, wie die Erzieherinnen zeigen.

Daniel Gonzalez-Tepper

Meppen. Ganz im Zeichen des Osterfestes stand in den vergangenen Wochen die Zeit für Kinder in der Kita St. Margareta am Damaschkering in Meppen. Stolz präsentierten sie die bunten Ergebnisse.

Gemeinsam mit den Erzieherinnen Katrin Heymann und Melanie Scherwing hatten die Kinder, die in der Woche vor Ostern die Corona-Notbetreuung in der Kita in Anspruch genommen haben, zunächst eine "Fastensonne" gebastelt. Die einzelnen Strahle