Lkw fährt in Meppen an B70 Verkehrsschild um und flüchtet

An der Auffahrt zur B70 auf der Straße Schießplatz in Meppen hat ein Lkw in der Nacht zu Mittwoch ein Verkehrszeichen umgefahren.

Gert Westdörp

Meppen. In Meppen hat ein Lkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug ein Verkehrsschild so umgefahren, dass es anschließend auf die Fahrbahn ragte. Danach suchte er das Weite.

Laut Mitteilung der Polizei kam es in der Nacht zu Mittwoch zwischen 0 und 5 Uhr in Meppen an der Auffahrt zur Bundesstraße 70 auf der Straße Schießplatz zu dem Unfall.Unfall beim Abbiegen?Nach Auffassung der Beamten touchierte ein Lk