Zu viel Bürokratie – zu wenig Brücke

Der Neubau der Lambertsbrücken in Meppen dauert viel zu lange.

Tobias Böckermann

Meppen. Bis der Neubau der Lambertsbrücken in Meppen fertiggestellt ist, soll es noch fünf Jahre dauern. Das ist viel zu lange. Ein Kommentar

Die Lambertsbrücken sind so marode, dass diese nicht mehr befahrbar sind. Ein Neubau muss also her. Absolut unverständlich erscheint hierbei aber die Dauer bis zur Fertigstellung. Denn es handelt sich hierbei um eine sehr wichtige Verkehrsa