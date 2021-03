Kam es hinter den Türen der JVA Meppen zu sexuellen Straftaten?

Hermann-Josef Mammes

Meppen. Ein 61-Jähriger soll in der JVA Meppen zwei Häftlinge sexuell belästigt haben. Das Amtsgericht Meppen sah dies aber anders.

Der 61 Jahre alte Kölner war angeklagt worden, in vier Fällen zwei Mitgefangene sexuell belästigt zu haben. (wir berichteten). In der medizinischen Abteilung der JVA Meppen soll er sich zunächst einem Mitgefangenen in drei Fällen in sexuel