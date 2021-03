Tierärzte in Meppen: Erst wenn wir geimpft sind, können wir bei der Impfkampagne helfen

(Symbolfoto)

Uwe Zucchi/dpa

Meppen. Würden Tierärzte bei der Corona-Impfung der Menschen helfen? Tierärztin Dr. Ina Hinse-Lind aus Meppen sagt, sie und ihr Team müssten erst einmal selber geimpft werden. Kapazitäten zum Impfen wären da.

Von einer "frustrierenden Situation" spricht Ina Hinse-Lind, die gemeinsam mit Kollegin Birte Moß und fünf Hilfskräften eine Tierarztpraxis an der Freilichtbühne in Meppen betreibt. Denn während Tierärzte in Schleswig-Holstein auf