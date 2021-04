So schneidet die Stadt Meppen beim Fahrradklimatest des ADFC ab

Mit dem Slogan "Radlerstadt des Emslandes" wirbt die Stadt Meppen unter anderem am Radweg entlang des Dortmund-Ems-Kanals (rechts).

Daniel Gonzalez-Tepper

Meppen. Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) hat bundesweit Menschen nach dem Radverkehr in ihrer Stadt befragt. Zum ersten Mal in jüngerer Vergangenheit gibt es genügend Teilnehmer aus Meppen und damit aussagekräftige Ergebnisse. So sehen sie aus.

Was ist der Fahrradklimatest? Er ist nach Angaben des ADFC ein bundesweites Stimmungsbarometer, wenn es um die Zufriedenheit von Radfahrenden mit dem Angebot für Zweiräder in ihren Städten und Gemeinden geht. Er soll gleichzeitig den Kommun