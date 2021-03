Zeitzeuge Mark Hancock aus Seattle erzählt während der Online-Konferenz mit den Marianum-Schülern von dem Experiment "Die Welle" von 1967.

Reinhard Fanslau

Meppen. In einer Online-Konferenz hat der US-Zeitzeuge Mark Hancock Schülern des Gymnasiums Marianum Meppen über das 1967 durchgeführte Experiment "Die Welle" berichtet. Darin ging es um Faschismus und falsche Führer.

Als 15-jähriger Schüler nahm Hancock 1967 am Aufsehen erregenden Projekt „Die Welle“ in Palo Alto, Kalifornien, teil. Am Mittwoch stand der Amerikaner 80 Schülern des Gymnasiums Marianum in einer Videokonferenz Rede und Antwo