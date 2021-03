Bahnübergang in Meppen gesperrt: Das müssen Pendler wissen

Auch Rettungswagen werden ab Montag, 29. März 2021, den Bahnübergang Helter Damm in Meppen nicht mehr überqueren können. Grund ist eine Vollsperrung.

Daniel Gonzalez-Tepper

Meppen. Pendler aus und in Richtung Helte in Meppen müssen ab Montag, 29. März 2021, mit längeren Fahrtzeiten rechnen. Der Bahnübergang am Helter Damm wird vier Wochen lang voll gesperrt. Die offizielle Umleitungsstrecke ist lang.

Seit Mittwoch weisen im Stadtgebiet von Meppen mehrere Schilder auf die bevorstehende Vollsperrung des Bahnübergangs hin. Weitere Details, zum Beispiel den Beginn und das Ende der Sperrung, verraten sie indes nicht. Auch der Landk