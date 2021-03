Zu einem Einfamilienhaus am Lindenweg in Meppen musste die Feuerwehr am Mittwochabend ausrücken. (Symbolfoto)

Michael Gründel

Meppen. Am Lindenweg in Meppen ist am Mittwochabend ein Schornstein in Brand geraten. Die Feuerwehr war im Einsatz.

Die Einsatzkräfte wurden gegen 20.30 Uhr alarmiert, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Betroffen war ein Einfamilienhaus. Die Feuerwehr Meppen war mit vier Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften vor Ort und konnte das Feuer zügig löschen.Perso