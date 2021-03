Testen, um die Corona-Pandemie in den Griff zu bekommen. Darauf setzt auch der SV Meppen verstärkt. Er macht Bürgern ein Angebot.

Werner Scholz

Meppen. Testen, um die Corona-Pandemie in den Griff zu bekommen. Darauf setzt auch der SV Meppen verstärkt. Er macht Bürgern ein Angebot.

Das Angebot steht ab 6. April zur Verfügung. Ab dann verfüge man, so der Drittligist in einer Pressemitteilung, in Kooperation mit dem Apotheker Michael Koop in den Räumlichkeiten des VIP-Bereiches der Hänsch-Arena (Eingang Jahnst