Meppener halten sich an Corona-Regeln und werden belohnt

Vorbildlich halten die Meppener selbst auf dem Wochenmarkt Abstand.

Daniel Gonzalez-Tepper

Meppen. Die Stadt Meppen ist mit nur 34 Corona-Infizierten das Gegenteil vom Hotspot Papenburg (286). Bürgermeister Helmut Knurbein lobt das vorbildliche Verhalten seiner Bürger und ist stolz auf sie.

In einem Interview nennt der parteilose Meppener Bürgermeister mögliche Gründe für diese positive Entwicklung in der Corona-Pandemie.Haben Sie eine Erklärung dafür, warum gerade im mittleren Emsland und hier auch speziell in Meppen die