Meppen. Zum 75-jährigen Bestehen der Meppener Tagespost wagt Redaktionsleiter Hermann-Josef Mammes in Form eines Podcasts einen wilden Ritt durch die Geschichte der Meppener Tageszeitung.

Über die vergangenen 75 Jahre haben sich nicht nur etliche prägende Geschichten in den Zeitungsarchiven der Meppener Tagespost angesammelt. Auch die Technik in der Redaktion und die Herangehensweise der emsländischen Journalisten an ihre Themen hat sich grundlegend geändert. Vom Verfassen der Artikel auf der guten, alten Schreibmaschine über die ersten Gehversuche mit dem Computer bis hin zur komplett digitalisierten Zeitungsredaktion. Von Fotos, die zur Entwicklung mit dem Zug nach Osnabrück gebracht werden sollten – und stattdessen im Ruhrpott landeten – über die erste Digitalkamera bis hin zum Live-Ticker, der im Sekundentakt mit Bildern bestückt werden kann. In den vergangenen 75 Jahren hat sich die Arbeit bei der Meppener Tagespost radikal gewandelt. Grund genug, zum 75-jährigen Bestehen der emsländischen Tageszeitung am 23. April 2021, einen wilden Ritt durch die Geschichte zu wagen – und zwar in Form eines Podcasts.



Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft

Dafür haben sich Moderator Bastian Rabeneck, bei der NOZ zuständig für Podcasts und Hörartikel, und Hermann-Josef Mammes im Tonstudio getroffen. Mammes, den man im Emsland wohl eher unter seinem Spitznamen "Juppi" kennt, ist Regiochef der Emsland-Redaktionen sowie Leiter der Meppener Lokalredaktion. Den Posten als Lokalchef hat er bereits seit 15 Jahren inne, seine journalistischen Anfänge gehen aber noch viel weiter zurück. Damit ist der Emsländer prädestiniert, um über Vergangenheit, Gegenwart und die Zukunft der Meppener Tagespost, aber auch der Lingener Tagespost und Ems-Zeitung, zu sprechen.

Bastian Rabeneck

1984 startete Juppi Mammes als freier Mitarbeiter in Papenburg. Dort sammelte er bei der Ems-Zeitung erste journalistische Erfahrungen, die sich bis heute eingebrannt haben. Im Podcast berichtet Mammes zum Beispiel von einem denkwürdigen Termin bei einer Eisernen Hochzeit. Ganze drei Mal musste er das greise Ehepaar, das sich für ihn immer wieder in Schale warf, ablichten, bis schließlich ein brauchbares Foto dabei herauskam.



Prägende Geschichten

Viele prägende Geschichten – teils skurriler und lustiger, teils aber auch dramatischer und trauriger Natur – haben sich in den Meppener Zeitungsarchiven angesammelt und werden in unserem Jubiläumspodcast noch einmal aufgegriffen. Da wären zum einen das Pferd, das in Meppen ein Blitzerfoto auslöste und damit sogar in der New York Times landete, oder der als Teichtölpel bekannt gewordene junge Mann, der sein Handy in einem Anglerteich versenkte und diesen leer pumpen wollte, um seine Daten zu retten. Zum anderen geht es auch um Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche oder den Kindermörder Ronny Rieken, dessen Geschichte Juppi Mammes über Jahre hinweg journalistisch verfolgte. Zum Schluss des Podcasts gibt der Meppener Redaktionsleiter noch ein wichtiges Versprechen ab:

„Wir werden weiter ein offenes Ohr für die Sorgen und Nöte der Menschen im Emsland haben“ Hermann-Josef Mammes, Redaktionsleiter der Meppener Tagespost

