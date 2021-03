Die Trocknung von Gärresten ist ein Weg, um flüssigen Dünger transportwürdig oder zu einem Brennstoff zu machen. Die dafür notwendige Trocknungsanlage droht allerdings ein neues Baugebiet in Klein Fullen zu verhindern.

Tobias Böckermann

Meppen. Die hohe Zahl an Mastställen in Versen, Fullen und Rühle hat Politik und Verwaltung der Stadt Meppen in der Vergangenheit mehrfach beschäftigt. Nun soll es im westlichen Stadtgebiet eine Veränderungssperre geben – Hintergrund ist ein geplantes neues Wohngebiet in Klein Fullen.

Die Vorgeschichte: Um den Vorgang zu verstehen, der jetzt im Bauausschuss besprochen wurde, muss man ein wenig zurückblicken. Im Jahr 2006 hatte die Stadt Meppen den1396 Hektar betreffenden Bebauungsplan 360 für den Siedlungsrand