Feuerwehr in Meppen an der Nordstraße gefordert

Vor dem Gebäude an der Nordstraße in Meppen brannte am Dienstagabend Sperrmüll und anderer Unrat.

Marco Schlösser

Meppen. Zu einem Einsatz an der Nordstraße in Meppen ist am Dienstagabend die Feuerwehr ausgerückt. Mehrere Fahrzeuge waren im Einsatz. Das Gebäude ist den Einsatzkräften nicht ganz unbekannt.

Ersten Angaben zufolge brennt es vor einem Gebäude an der Nordstraße. Dort brennt Sperrmüll und anderer Abfall. Die Feuerwehr ist um 20.52 Uhr alarmiert worden. Der Brand ist inzwischen unter Kontrolle, teilte die Polizei auf Anfrage mit. D