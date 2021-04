Ende gut - alles gut. Taucher bergen das Smartphone aus dem Teich in Rühle.

Ina Wemhöner

Meppen. Am Ende ist wieder aufgetaucht, das Smartphone, das Dwight 2014 in einen Angelteich in Meppen-Rühle gefallen war. Über Wochen stand der damals 16-Jährige als Teichtölpel im öffentlichen Rampenlicht.

Nach mehreren missglückten Versuchen konnten letztendlich professionelle Taucher sein Smartphone bergen. Noch wichtiger: Auch die Daten auf der Sim- und Speicherkarte blieben dem Klein Heseper erhalten. „Ich bin so glücklich, dass ich meine