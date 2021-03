Mit einer sogenannten Wallbox können private Besitzer von E-Autos in der heimischen Garage ihr Fahrzeug laden. Bisher hat der Landkreis Emsland den Kauf mit 500 Euro unterstützt.

Imago Images / Martin Bäuml Fotodesign

Meppen. Seit Februar 2018 fördert der Landkreis Emsland die Anschaffung von Ladeboxen für Elektroautos. Das Angebot wurde sehr gut angenommen. Dennoch stellt es die Kreisbehörde ein. Die Erklärung klingt überraschend.

Exakt 288 Haushalte, Unternehmen oder öffentliche Stellen haben sich in den vergangenen drei Jahren die Anschaffung sogenannter Wallboxen, also kleiner Ladegeräte für E-Autos in der heimischen Garage, oder größerer Ladesäulen fördern l