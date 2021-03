"Tiny-Houses" könnten in Meppen möglich werden

Im Trend: Am Alfsee im Osnabrücker Land können Feriengäste in einem Tiny House übernachten.

Eva Voß

Meppen. Die Stadt Meppen will die Aufstellung von sogenannten "Tiny Houses" ermöglichen. Wenn der Bedarf da ist.

Den Antrag, "Mini-Häuser" in der Kreisstadt baurechtlich zu ermöglichen, hatte die SPD in den Bauausschuss eingebracht und dort durch Horst Diecks vorgestellt. Die Idee: "Tiny Houses" benötigen wenig Platz und damit wenig teuren und in