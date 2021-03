Feuerwehr in Meppen rückt am Samstag zweimal aus



Holger Hollemann

Meppen. Zwei Einsätze hatte die Feuerwehr in Meppen am Samstag abzuarbeiten. Zum einen retteten die Einsatzkräfte ein Tier und ein anderes Mal war es "falscher Alarm".

Am Samstag um 18:47 Uhr wurde die Feuerwehr Meppen zu einem Bauwerksbrand in den Ortsteil Groß Fullen alarmiert, teilt Jens Menke, Sprecher der Feuerwehr Meppen, mit. Für eine Passantin sah es beim Vorbeifahren so aus, als würden Flammen au