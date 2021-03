Inzidenz im Emsland steigt drastisch: 91 neue Corona-Fälle am Sonntag

Vier Tage in Folge liegt der Corona-Inzidenzwert für das Emsland am Sonntag, 21. März, über der kritischen 100er-Marke.

Symbolfoto: imago images/Christian Ohde

Meppen. Die Corona-Inzidenz im Emsland ist am Wochenende drastisch gestiegen. 91 neue Fälle kamen von Samstag auf Sonntag dazu. Damit ist die kritische 100er-Marke vier Tage in Folge überschritten.

Das Land Niedersachsen weist auf seiner Homepage für das Emsland am Sonntag, 21. März, eine Sieben-Tage-Inzidenz von 147,1 aus. Am Samstag lag diese noch bei 129,1. Allein von Samstag auf Sonntag kamen 91 neue Corona-Fälle dazu. Ein we