Ein schwerer Unfall hat sich heute Morgen in Meppen ereignet.

Torsten Albrecht

Meppen. Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Samstag um 10.20 Uhr in Nähe des Stadions des SV Meppen an der Lathener Straße ereignet. Es sollen drei Fußballerinnen verletzt worden sein.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei prallten zwei Fahrzeuge zusammen. Das Ganze ereignete sich in Höhe der Einfahrt zum REWE-Einkaufsmarkt. Drei Insassen wurden nach Angaben der Polizei verletzt. Es entstand erheblicher Sachschaden. Die L