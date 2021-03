Betrieb der Hase-Hubbrücke in Meppen wieder eingestellt

Die Hase-Hubbrücke in Meppen. Ist sie in Betrieb kommt es in der Innenstadt häufiger zu langen Rückstaus.

Hermann-Josef Mammes

Meppen. Zu weniger Staus wird es in den kommenden Tagen in der Meppener Innenstadt kommen: Aufgrund fallender Wasserstände konnte der Betrieb der Hase-Hubbrücke wieder eingestellt werden.

Erst am vergangenen Montag musste die Brücke aufgrund starker Regenfälle in Betrieb genommen werden, um Schiffen das Passieren der Brücke zu ermöglichen. Der Hubvorgang dauert dabei jeweils rund 15 Minuten, weshalb es in dieser Zeit zu