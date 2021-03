Trotz Corona: So überrascht Zirkus Bossle Meppener Senioren

Für gute Unterhaltung sorgten die Artisten bei ihrem Auftritt vor dem Alten- und Pflegeheim Marienhaus in Meppen.

Engelken

Meppen. Applaus aus allen Fenstern: Eine rasante Show haben Artisten vor dem Marienhaus in Meppen geboten. Im eigenen Zelt dürfen sie weiter nicht auftreten.

„Wenn das Publikum nicht kommen darf, so besuchen wir die Menschen“. Nach diesem Motto hat sich am die Zirkusfamilie Bossle auf den Weg gemacht, um eine kleine Vorstellung auf dem Innenhof des Alten- und Pflegeheims Marienhaus in