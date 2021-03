Kitas protestieren am 18. März gegen neue Gesetze

An dem Entwurf zur Novellierung des Kindertagesstätten- und Kindertagespflegegesetzes gibt es viel Kritik von Trägerverbänden und den Angestellten.

Daniel Karmann/dpa

Seit über 20 Jahren warteten Eltern sowie die pädagogischen Fachkräfte in den Einrichtungen und Trägerverbände auf eine umfassende Änderung des niedersächsischen Kita-Gesetzes, schreibt das Bündnis von Wohlfahrtspflege, Gewerkschaft un