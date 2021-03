Inzwischen abgerissen worden ist der bisherige Aldi-Markt an der Fürstenbergstraße in Meppen. Hinten rechts im Bild die B70 und die dortige Spielhalle.

Daniel Gonzalez-Tepper

Meppen. Der Lebensmittel-Discounter Aldi Nord baut in der Stadt Meppen an gleich zwei Standorten derzeit neue Märkte. Wann werden die Filialen an der Fürstenbergstraße und am Schullendamm eröffnet?

Inzwischen ist es unübersehbar, dass der Aldi-Konzern kräftig in Meppen investiert. Auf der Fürstenbergstraße ist der bisherige Markt neben dem Combi-Supermarkt inzwischen dem Erdboden gleich gemacht. Und wer in diesen Tagen den&n