Die Plakatmaler vor dem Café der Begegnung in Meppen. Die Aufnahme ist coronagerecht. Die Kinder, die zusammenstehen, gehören zu einer Familie. Das Mädchen mit dem Plakat vor dem Gesicht möchte nicht öffentlich erkannt werden.

Reinhard Fanslau

Meppen. Von deutschen und Kindern mit Migrationshintergrund gemalte Plakate sind zurzeit in den Fenstern des Cafés der Begegnung in Meppen zu sehen.

Die Bilder erinnern eindringlich an den Internationalen Tag gegen Rassismus am Sonntag, 21. März. Aufgerufen zu der bundesweiten Aktion hat wie jedes Jahr die Arbeiterwohlfahrt (AWO). In Meppen koordinieren Lilia Hübscher und Lena Schomaker