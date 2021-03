Hase-Hubbrücke in Meppen wieder in Betrieb

Meppen. Nach den starken Regenfällen steigen die Wasserstände in Ems und Hase wieder. Die Hase-Hubbrücke in Meppen ist deshalb wieder in Betrieb. Das führt häufig zu Rückstaus in Richtung Innenstadt und Neustadt.

"Aufgrund steigender Wasserstände an den Flüssen Hase und Ems ist die Hase-Hubbrücke Meppen in Betrieb", teilt das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Meppen am Montagmorgen mit.