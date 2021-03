Michelle Marie vor ihrem Auftritt bei The Voice Kids: Die Neunjährige bekam aus der Heimat Meppen viele Komplimente für ihren Gesang.

SAT.1/André Kowalski

Meppen. Michelle Marie Haase aus Meppen hat die Jury von The Voice Kids 2021 überzeugen können und ist eine Runde weiter. Auch in ihrer Heimat verfolgten viele Emsländer ihren Auftritt.

Samstagabend zeigte Michelle Marie Haase mit der schwierigen Ballade "Greatest Love of all" von Weltstar Whitney Houston bei der Sat1-Show „The Voice Kids“, was sie stimmlich drauf hat. Sie konnte gleichzeitig auch alle prominenten Jur