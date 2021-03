Frauen bilden in den emsländischen Gemeinde- und Stadträten eine Ausnahme.

dpa/Tim Brakemeier

Meppen. Im Emsland ist die Zahl der Frauen in der Politik besonders gering. Lucia Reinert gehört seit 20 Jahren dem Stadtrat Meppen an. Sie hat nach eigenen Worten ihre Heimatstadt aktiv mitgestaltet.

Sie engagiert sich über die Frauen Union am Bündnis "Mehr Frauen in die Politik". Im Emsland stellen Frauen im Durchschnitt in Kreistag sowie Stadt- und Gemeinderäten nur 20 Prozent der Kommunalpolitiker. In fünf Räten sind gar keine F