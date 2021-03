So soll die Innenstadt von Meppen attraktiver werden

Unter anderem mit solchen "Inseln" aus Sand, die mit Liegestühlen und Sonnenschirmen ausgestattet werden, will das Stadtmarketing die Innenstadt von Meppen in den Sommermonaten beleben.

Montage: Stadtmarketing Meppen / Ansgar Limbeck

Meppen. Nicht nur in der Corona-Krise ist die Zahl der Besucher in der Innenstadt von Meppen gesunken. Nun sollen unter anderem Liegestühle, Sonnenschirme und eine Vielzahl von Veranstaltungen für mehr Besucher in der "guten Stube" der Kreisstadt sorgen.

Auf Antrag der UWG-Fraktion hat das Citymanagement ein Konzept entwickelt. "Aus unserer Sicht ist es sehr wichtig, die Attraktivität der Innenstadt zu verbessern, um wieder mehr Bürger und Touristen von auswärts in die Stadt zu holen",