Probehebungen der Hase-Hubbrücke in Meppen gibt es Mitte März.

Hermann-Josef Mammes

Meppen. Verkehrsteilnehmer in der Meppener Innenstadt müssen am Donnerstag, 11. März 2021, mit Behinderungen und Wartezeiten rechnen. Grund sind Arbeiten an der Hase-Hubbrücke.

An dem Bauwerk stehen nach Angaben des Wasser- und Schifffahrtsamtes von 10.15 bis 11.15 Uhr Probehebungen an. Dadurch könne es zu Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs in der Meppener Innenstadt kommen, so die Behörde. Auf die Signal