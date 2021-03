Am Helter Damm in Meppen soll ein Supermarkt entstehen

Auf dieser Fläche am Helter Damm in Meppen, die zwischen Bahnlinie (hinten links) und Wohngebiet „Helter Damm Nord“ (Dürerstraße/Rubensstraße) liegt, soll ein neuer Supermarkt entstehen.

Daniel Gonzalez-Tepper

Meppen. Neben dem Supermarkt-Projekt am Helter Damm in Meppen gibt es Pläne, den Edeka-Markt in Esterfeld inklusive der Weinhandlung Hülsmann neu zu bauen. Wann geht es bei beiden Projekten los?

Geplant ist, am Helter Damm einen Nahversorger mit einer Verkaufsfläche von maximal 800 Quadratmeter anzusiedeln, wie Petra Augustin, Sprecherin der Stadt Meppen, auf Anfrage mitteilte. Das Plangebiet befindet sich östlich der Ker