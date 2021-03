In einer Wohnung in Meppen-Esterfeld kam es am Montagabend zu einem Wohnungsbrand.

Torsten Albrecht

Meppen. In einer Wohnung in der Uhlandstraße in Meppen-Esterfeld ist es am Montagabend zu einem Brand gekommen.

Kurz vor 22 Uhr wurden Feuerwehr, Rettungskräfte und Polizei zu einem Einsatz in die Uhlandstraße gerufen. Die genauen Umstände des Wohnungsbrand sind derzeit noch nicht bekannt. Weitere Informationen folgen