In einer Wohnung in Meppen-Esterfeld kam es am Montagabend zu einem Wohnungsbrand.

Torsten Albrecht

Meppen. In einer Wohnung in der Uhlandstraße in Meppen-Esterfeld ist es am Montagabend zu einem Brand gekommen.

In einer Wohnung in der ersten Etage eines Mehrfamilienhauses ist kurz vor 22 Uhr in der Küche ein Feuer ausgebrochen, das sich auf weitere Zimmer ausbreitete. Nachbarn bemerkten den Brand und alarmierten die Feuerwehr, die zunächst abklärt