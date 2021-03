Wie gut sind die Schnelltests für Zuhause?

Kay Nietfeld/dpa

Emsland. Corona-Schnelltests sind der derzeit in aller Munde. Doch was taugt der Aldi Selbsttest und kann man im Emsland alternativ auch einen in der Apotheke bekommen?

Wenn es nach den von Bund und Ländern in der vergangenen Woche vereinbarten Corona-Beschlüsse geht, sollen ab dieser Woche Corona-Schnelltests an vielen Orten möglich sein. Discounter Aldi hatte schon am Samstag werbewirksam Schnelltests al