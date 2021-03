Unter einem Vorwand haben am vergangenen Wochenende Unbekannte versucht, sich Zutritt zu Wohnungen in der der Seniorenunterkunft an der Ludwigstraße in Meppen zu verschaffen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Symbolfoto: Jörn Martens

Meppen. Am vergangenen Wochenende haben Unbekannte versucht, sich unter einem Vorwand Zugang zu Wohnungen einer Seniorenunterkunft an der Ludwigstraße in Meppen zu verschaffen. In einigen Fällen gelang es den Tätern.

Die Polizei bestätigt am Montagvormittag entsprechende Informationen unserer Redaktion. "Am Samstag und am Sonntag haben zwei offenbar unterschiedliche Frauen versucht, sich unter Vorwänden Zugang zu Wohnungen zu verschaffen", teilt Dennis