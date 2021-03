Fotovoltaik-Anlagen: So stark hinkt Meppen beim Ausbau hinterher

Eine Solaranlage (Fotovoltaik-Anlagen) auf dem Dach zu installieren, ist längst nicht mehr so teuer wie vor zehn Jahren. Damals waren die Anschaffungskosten hoch, weil die Zulagen für ins Netz eingespeisten Strom attraktiv waren. Heute lohnt es sich mehr, den Strom selber zu nutzen. (Symbolfoto)

Patrick Pleul/dpa

Meppen. In der Stadt Meppen werden weniger neue Fotovoltaik-Anlagen in Betrieb genommen als in vergleichbaren Kommunen. Woran liegt das? Experte Tim Rosengart nennt Gründe.

Rosengart ist Gründer und Geschäftsführer von Selfmade Energy, einem Portal, das sich mit dem Ausbau und den Kosten für PV-Anlagen beschäftigt. Seinen Angaben zufolge wurden im Jahr 2020 in Meppen 82 Solaranlagen neu installiert u