Grundschule und Kita an Versener Straße in Meppen beschlossen

So soll die neue Grundschule an der Versener Straße in Meppen nach den Plänen des Büros Löhle und Neubauer Architekten aus Augsburg aussehen.

Tim Gallandi

Meppen. Der Neubau einer Grundschule mit integrierter Kindertagesstätte an der Versener Straße in Meppen ist beschlossene Sache. In der Sitzung des Stadtrates wurden dabei auch noch einmal die Vor- und Nachteile des Standortes deutlich.

Nach Angaben von Stadtbaurat Enno Westrup darf auf dem Grundstück zwischen dem neuen Sportgelände von Union Meppen und dem Wohngebiet Gluckstraße eine Fläche von maximal 2500 Quadratmeter bebaut werden, das Gebäude wird