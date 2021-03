Stadtrat beschließt Umsiedlung von Mayrose und Hagebaumarkt in Meppen

Wird von der Schützenstraße an die Fullener Straße umgesiedelt: Der Baustoffhandel Mayrose. Gleiches gilt für den Hagebaumarkt, der die Fürstenbergstraße verlässt. (Archivfoto)

Hermann-Josef Mammes

Meppen. Der Baustoffhandel Mayrose, der Hagebaumarkt und die Mayrose-Tochter Dach + Wand können von ihren jetzigen Firmensitzen in Meppen an die Fullener Straße umsiedeln. Ausführlich wurde in der Stadtratssitzung über die Einwände der Gegner gesprochen.

Jürgen Giese vom Fachbereich Stadtplanung blickte in der Sitzung des Stadtrates am Donnerstagabend im Saal Kamp zunächst ausführlich zurück und stellte die umfangreichen Gutachten und Einwände vor.Rückblick: Seinen Ursprung nahm die Planung