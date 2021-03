Will endlich wieder Gäste empfangen können in seinem Restaurant oder auf der Außenterrasse: Andreas Röckers, Inhaber des Waldgasthofs Röckers in Meppen-Helte.

Meppen. Frustriert angesichts der Nachricht, ihre Betriebe weiter geschlossen lassen zu müssen, sind Gastronomen im Emsland. Auch Andreas Röckers und Kollegen wollen endlich wieder Gäste bewirten können.

Tobias Greive, Inhaber eines Hotels und Restaurants in Haren, bringt es auf den Punkt: "Bei den Beschlüssen in Berlin gar nicht erwähnt zu werden und keinerlei Öffnungsperspektive zu haben, ist ein herber Schlag in die Magengrube. Ich