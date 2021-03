Meppen/Haren. Das Amtsgericht Meppen hat einen 26-jährigen Untersuchungshäftling zu einer zweijährigen Haftstrafe wegen Einbruchdiebstahl verurteilt.

Die Staatsanwaltschaft hielt dem Mann vor, mit einem nicht bekannten Dritten im Oktober des Jahres 2018 einen Diebeszug durch Haren gemacht zu haben. Dabei brachen sie zunächst in eine Gaststätte in Haren Emmeln in der Nähe des Bahnhofs und danach in ein Juweliergeschäft in Harens Innenstadt ein.



Bargeld aus der Kasse entwendet

Sie schlugen jeweils ein Fenster ein und gelangten so in die Räumlichkeiten. In der Gaststätte öffneten sie sich eine Flasche Whiskey und eine Flasche Jägermeister, die sie auch teilweise leerten. Danach stahlen sie Bargeld aus der Kasse, nahmen das Kellner-Portemonnaie und die aufgestellten Sparschweine mit. Außerdem entwendeten sie noch Zigaretten. Insgesamt betrug die Beute 300 Euro.

Danach zogen die Diebe weiter in die Harener Innenstadt. Beim Juweliergeschäft mussten sie mehrere Fenster einschlagen, um an den Schmuck zu gelangen. Aus der Schaufensterauslage entwendeten sie 30 Paar Eheringe im Gesamtwert von 1700 Euro.

Erhebliche Schäden an Tatorten

An beiden Tatorten richteten die Männer erheblichen Schaden an, der vermutlich den Gesamtwert der Beute von 2000 Euro übersteigen dürfte.

Der Angeklagte antwortete zu den Vorwürfen über seinen Rechtsanwalt. Dieser räumte die Taten in vollem Umfang ein. Zum Tatzeitpunkt, so führte er weiter aus, habe sein Mandant unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen gestanden. Er habe zu dem Zeitpunkt mehrere Drogen konsumiert und den Erlös aus den Einbrüchen für die Finanzierung seines Konsums benötigt. Die Taten seien nicht geplant, sondern spontan begangen worden.

Auf Nachfrage des Richters, wie denn sein Mittäter heißen würde, verweigerte er die Namensangabe. Auch mit einem weiteren Einbruch in eine Gaststätte in Haren wollte er nichts zu tun haben.

Anzeige Anzeige

An beiden Tatorten Blutanhaftungen

Überführt wurde der Angeklagte, weil die Polizei an beiden Tatorten Blutanhaftungen gefunden hatte. Die DNA dieses Blutes führte zu einem Treffer im den Dateien der Polizei und somit zum Angeklagten.

Das Strafregister des Angeklagten, der aus Untersuchungshaft vorgeführt wurde, wies mehrere einschlägige Straftaten und mehrjährige Haftstrafen aus. Aktuell war noch ein Strafbefehl über sechs Monate Freiheitsstrafe, die zur Bewährung ausgesetzt waren, offen.

In ihrem Plädoyer würdigte die Staatsanwältin das Eingeständnis der Taten als strafmildernd. Gleichwohl würden die Taten auf Grund der vielen Vorstrafen und der Haftstrafe strafverschärfend wirken. Sie beantragte, unter Einbeziehung des Strafbefehles, eine Haftstrafe von insgesamt einem Jahr und fünf Monaten.

Unter Einfluss von Drogen

Der Verteidiger wies darauf hin, dass sein Mandant unter dem Einfluss von Drogen gestanden habe, als er die Taten beging. Er wolle sich jetzt ändern und eine Therapie beginnen, um sein Leben in den Griff zu bekommen. Deshalb bat er das Schöffengericht um eine maßvolle Verurteilung.

Das Schöffengericht ging über den Antrag der Staatsanwaltschaft hinaus und verurteilte den Angeklagten zu zwei Jahren Freiheitsstrafe. Das Gericht sah es als besonders verwerflich an, dass der Mann kurz nach seiner Haftentlassung im Jahre 2017 erneut Straftaten beging.

Der Angeklagte, auf den noch ein weiteres Verfahren vor dem Landgericht in Osnabrück wartet, hat die Kosten des Verfahrens zu zahlen.