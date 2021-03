Alarm am späten Abend: Garage in Haselünne in Brand geraten

Die Feuerwehr brachte den Brand rasch unter Kontrolle.

Marco Schlösser

Haselünne. In Haselünne-Eltern hat es am Mittwochabend einen Brand gegeben. Es wurden keine Personen verletzt.

Die Feuerwehren aus Haselünne und Herzlake wurden gegen 19.26 Uhr alarmiert: An der Ringstraße in Haselünne sollte eine Garage in Flammen stehen. Beim Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr stand der Schuppen bereits in Vollbrand. Die Bewohn