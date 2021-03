Der Ausbruch der Vogelgrippe im Landkreis Cloppenburg hatte auch Folgen für Teile des Emslandes.

Norbert Fellechner via www.imago-images.de

Meppen. Im Zusammenhang mit den Ausbrüchen der hochansteckenden Vogelgrippe im Landkreis Cloppenburg hat der Landkreis Emsland ein sogenanntes Beobachtungsgebiet in den Samtgemeinden Herzlake und Werlte aufgehoben.

Lediglich der Bereich Eleonorenwald in der Gemeinde Vrees (Samtgemeinde Werlte) zähle noch zu einem Beobachtungsgebiet, teilte die Kreisverwaltung in Meppen am Mittwoch mit. Weiterhin betroffen sind demnach insgesamt vier Geflügel haltende