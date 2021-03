Im Bau befindet sich ein Sendemast der Deutschen Telekom an der A 31 bei Meppen-Fullen.

Tobias Böckermann

Meppen. Schnelles Internet an jedem beliebigen Ort: Im Emsland sind die Mobilfunkanbieter bei weitem noch nicht so weit. Aberfür einen Teilabschnitt an der A31 bei Meppen-Fullen gibt es bald Besserung. Die Telekom baut einen neuen Sendemasten.

Wer kennt das nicht: Bei der Fahrt durchs Emsland bricht nicht selten die gerade genutzte schnelle LTE-Verbindung ab, nur noch ein verschämtes E zeigt das Smartphone an und damit den langsamsten Datenstrom, den man sich nur denken kann – ab