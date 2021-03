The Voice Kids 2021: Kommt Michelle Marie aus Meppen weiter?

The Voice Kids 2021: Michelle Marie Haase aus Meppen hat am Samstag auf Sat 1 ihren großen Auftritt auf der Bühne. Kann sie die Jury überzeugen und kommt sie eine Runde weiter?

SAT.1 / Richard Hübner

Meppen. Daumen drücken für Michelle Marie Haase aus Meppen: Die Neunjährige tritt am 6. März ab 20.15 Uhr bei der Casting-Show The Voice Kids 2021 auf Sat1 an.

Es ist ihr größter Traum, auf einer großen Bühne zu stehen und für ein Publikum singen zu dürfen. Michelle Marie Haase aus Meppen singt, seit sie denken kann. „Sie ist schon als Kleinkind sehr musikalisch gewesen. "Sie hat andauernd auf ihr