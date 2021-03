Eine schwarze klebrige Substanz hat Spaziergängerin Johanna Marschallek am Ufer des Möllersees in Meppen entdeckt.

Johanna Marschallek

Meppen. Hat ein Unbekannter den Möllersee in Meppen mit Altöl verschmutzt? Das vermutete eine Spaziergängerin, die die Polizei informierte. Der Landkreis und die See-Eigentümer aber geben Entwarnung.

Als Johanna Marschallek am Sonntagnachmittag an dem Badesee am Schlagbrückener Weg spazieren ging, traute sie ihren Augen nicht: Direkt am Ufer des Sandstrandes hatte sich eine klebrige schwarze Masse ausgebreitet. Die S