Behutsam setzte Notfallsanitäter Bernd Rode die Nadel und impfte Maria Hensemann-Peters aus Handrup am 1. Februar in Lingen gegen das Coronavirus.

Thomas Pertz

Meppen. Knapp 2500 Menschen im Emsland, die über 80 Jahre alt sind, haben noch keinen Impftermin gegen das Coronavirus. An sie hat der Landkreis Emsland am Montag einen besonderen Appell gerichtet.

Bislang sind seit Aufnahme des Impfbetriebs in den Impfzentren in Lingen und Papenburg am 1. Februar kreisweit über 23.380 Impfungen (Erst- und Zweitimpfungen, Stand 28. Februar) durchgeführt worden. Im Fokus standen dabei die Bü