Im und am Kino brennt Licht: Zum Aktionstag "Kino leuchtet. Für Dich“ wurden auch bei den Meppener Germania-Lichtspielen die Lampen eingeschaltet.

Tim Gallandi

Meppen. Wegen des Corona-Lockdowns sind seit Anfang November 2020 deutschlandweit alle Kinos geschlossen. Um zu zeigen, dass sie startklar für eine Rückkehr zum Betrieb sind, haben die Filmtheater außen und innen ihre Lichter eingeschaltet. Auch in Meppen und Papenburg.

Passanten in der Meppener Bahnhofstraße bot sich am Sonntag ab 19 Uhr ein jüngst ungewohntes Bild: In den Germania-Lichtspielen brannte Licht. Durch die Glasfassade fiel der Blick ins hell erleuchtete Innere des Hauses, und auch die zuvor l