Leere Stühle, leere Teller: So sieht es seit vielen Wochen in den Restaurants und Hotels aus. Die Betriebe im mittleren Emsland fordern eine schnelle Öffnung. Das Foto zeigt v.l. Marion Schulte (Haselünne), Andrea Kötter (SPD), Markus Meutstege (Haren), Bernd-Carsten Hiebing, Tobias Greive (Haren) und Andreas Röckers (Meppen-Helte).

Tobias Böckermann

Meppen. „Wir können. Wir müssen. Lasst uns öffnen!“ Unter diesem Motto haben am Montag landesweit Gastronomen und Hotels auf ihre Lage in der Corona-Krise aufmerksam gemacht. Auch in Meppen.

Tobias Greive, Markus Meutstege (beide Haren), Marion Schulte (Alter Dorfkrug Haselünne) und Andreas Röckers (Meppen-Helte) standen dabei stellvertretend für den Kreisverband Meppen des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes DE