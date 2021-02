Mann geht nachts auf Grundstücke in Meppen – Frau findet seine Schuhe

Ein Unbekannter ist in der Nacht zu Montag auf zahlreichen Grundstücken in Meppen gewesen. Eine Kamera zeichnete ihn auf.

Meppen. Ein Unbekannter ist in der Nacht zu Montag auf zahlreichen Grundstücken in Meppen gewesen. Christa Stündel-Fischer ist eine der Betroffenen, hat den Mann gesehen – und seine Schuhe gefunden.

Das Telefon bei der Polizei stand in der Nacht zu vergangenen Montag nicht mehr still. Zahlreiche Meppener meldeten sich und berichteten von einem unbekannten Mann, der sich auf ihren Grundstücken aufhielt. Sie hatten Angst, so wie Chr